La científica uruguaya Fernanda Cerdá reconocida internacionalmente por una investigación con la flor del ceibo

La prestigiosa revista Nature destacó a la Dra. Fernanda Cerdá, científica uruguaya que trabaja en un investigación para construir celdas solares utilizando pigmentos naturales extraídos de la flora autóctona.

El artículo Power plants: making electricity from flowers and fruits de Nature habla sobre el trabajo de Fernanda Cerdá y las condiciones en que lo realiza. Ella cuenta que para su investigación utiliza las propiedades de la flor del ceibo y otras flores autóctonas, ya que, como dijo en Al Pan Pan "no tenía sentido usar flores que ya son investigadas en Europa".

Cerdá es docente investigadora en el Laboratorio de Biomateriales del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias. Se ha especializado en el área Fisicoquímica y desde 2013 trabaja en celdas solares basadas en pigmentos naturales.

Las celdas sensibilizadas por pigmentos son conocidas como “celdas de Grätzel” en honor al investigador Michael Grätzel quien reportó por primera vez esta posibilidad y lideró el desarrollo de esta idea.

Tras la publicación de Nature, el propio Michael Grätzel, se comunicó con la investigadora para hacerle llegar sus felicitaciones y ofrecerle apoyo económico.

