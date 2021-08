Carrera, sobre Katoen Natie: "No es una inversión y no hay baja de tarifas"

El senador del Frente Amplio, que interpelará al ministro de Transporte por la extensión de la concesión a Katoen Natie, explicó los argumentos de la oposición.

El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que el acuerdo con Katoen Natie, por el cual se extendió la concesión hasta 2081 y se otorgó la prioridad para la operación de contenedores, a cambio de una inversión de US$ 450 millones y el cese de los juicios con el Estado, es "inconstitucional, ilegal e inconveniente".

Carrera, que interpelará el próximo miércoles al exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, por la firma del acuerdo, dijo que se trata de una "renuncia de soberanía" que crea un "monopolio privado que requiere ley especial", algo que calificó de "demencial".

Además, Carrera afirmó que en el acuerdo "el estado asume un montón de obligaciones y del lado de Katoen Natie no hay nada". "No hay contraprestaciones. Si uno pasa raya, el estado se obliga y se obliga. Por ejemplo, se compromete el Reglamento de Atraque de Buques. Ahora eso está dentro del acuerdo con la empresa. En el futuro, cuando se quiera modificar, se va a tener que pedir autorización a la multinacional privada", afirmó.

Consultado sobre la inversión de la empresa, y al compromiso de bajar las tarifas portuarias, Carrera dijo que a su juicio no existirá ni una ni otra. "No es una inversión y no hay baja de tarifas", dijo el senador.

Carrera habló también de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del año 2008 que dio la razón al Estado ante un reclamo de Katoen Natie por la exclusividad del manejo de grúas pórticos. "Iniciaron un juicio contra la Presidencia de Jorge Batlle. La sentencia dice que la empresa no tiene derecho de exclusividad", argumentó.