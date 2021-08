Zaida Arteta: "Entiendo el derecho a no querer vacunarse, pero para trabajos vinculados a la medicina eso no es compatible"

¿Puedo exigir a un médico que no me asista si no está vacunado? Si, se puede", dijo la nueva presidenta del SMU.

Tras una elección intensa y polarizada, Zaida Arteta es la nueva presidenta del Sindicato Médico del Uruguay por los próximos dos años. Si bien el sufragio no es obligatorio, la cantidad de socios que votaron crecieron casi en un 50 por ciento con respecto a la elección de 2019.

¿Cuáles son sus principales desafíos y objetivos y los de la agrupación Fosalba para esta gestión? Lo contó la nueva presidenta en Al Pan Pan, donde también habló sobre la situación actual sanitaria y la decisión de no vacunarse por parte personas del sector relacionado a la medicina.

"Más de un 95% de los médicos y médicas tienen la vacuna. Son 13 mil en el padrón y ese fenómeno de no querer vacunarse casi no existe. ¿Puedo exigir a un médico que no me asista si no está vacunado? Si, se puede", afirmó.

"Entiendo el derecho de no querer vacunarse, pero creo que para determinados trabajos, como el de medicina, eso no es compatible. Igual no lo hemos charlado, por que no nos han llamado para tener esa discusión", señaló Arteta en Al Pan Pan.

Escuchá acá la entrevista completa