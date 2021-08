Fernando Pereira: “El uso de bombas de estruendo no ayuda a la movilización; debemos sacarlas”

El presidente del PIT-CNT planteará al Secretariado Ejecutivo dejar de usar ese tipo de pirotecnia, que termina “obstaculizando la voz del movimiento sindical”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, advirtió que el movimiento sindical debe dejar de lado el uso de bombas de estruendo en sus manifestaciones.

Tras la rotura de una ventana del edificio de Ancap por una bomba de estruendo lanzada por el sindicato del supergás, Pereira dijo en Las cosas en su sitio que el movimiento sindical debe evitar ese tipo de “errores” y que así lo planteará en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

“El uso de pirotecnia no es una cuestión que ayude a la movilización. Habrá bombas de humo, que son menos complejas, u otros instrumentos, desde bombos a vuvuzelas, para hacerse sentir en la calle”, afirmó.

“Las bombas de estruendo salen para el lado que tienen ganas. Tienen un nivel de seguridad muy limitado. Aunque claramente no hubo ninguna intencionalidad de dañar ni a la propiedad ni a las personas, puede terminar sucediendo”, agregó Pereira.

El sindicalista dijo que “hace no mucho tiempo”, en otra movilización, “se rompió el vidrio de una ventana de un vecino”. “Hablé con la señora, que estaba muy molesta, y obviamente repusimos el vidrio, pero ya son episodios suficientes como para analizar que el uso de esa pirotecnia, que debe sacarse de las movilizaciones”, planteó.

No podemos cometer un error que luego trae una consecuencia política importante. Terminamos no hablando del tema que queremos hablar, y todo aquello que obstaculice la voz del movimiento sindical no es positivo. Si yo después tengo que explicar, hablar con los ministros, mandar una nota, termino hablando de un incidente y no de la movilización que se llevaba a cabo”, concluyó Pereira.