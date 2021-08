Cámara de Gimnasios contra el pase responsable: "No nos pueden poner en la misma bolsa que los espectáculos"

Diego Victorica, integrante de la agrupación, dijo que el gobierno optó por el "camino equivocado" al habilitar ampliación de aforo solo para clubes con socios vacunados.

La Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines se manifestó en contra de la decisión del gobierno de habilitar una ampliación del aforo en los clubes con socios vacunados contra el covid-19.

Diego Victorica, integrante de la asociación, dijo en Las cosas en su sitio que a su juicio “las personas que asisten a los gimnasios son participantes y no espectadores”, y que por lo tanto no se los puede poner “en la misma bolsa que los espectáculos”, como el cine y el teatro”.

“Las personas vienen al gimnasio porque necesitan mejorar su calidad de vida, para estar mejor de salud. Aquellas personas que realizan actividad física de forma coordinada van a tener mejor calidad de vida y mejor respuesta inmunitaria ante cualquier enfermedad”, afirmó Victorica.

La Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines se desmarcó así de la postura de la Asociación de Gimnasios, otra de las gremiales del rubro, que valoró positivamente la resolución del gobierno.

Victorica dijo que valoran el trabajo del gobierno pero que en su opinión se elige “el camino equivocado”. Como alternativa, la Cámara plantea que se habiliten mayores aforos sin distinguir entre vacunados y no vacunados. “El que corre riesgo es el no vacunado. El ya vacunado está protegido y tiene que estar tranquilo. El que se debe preocupar es el no vacunado, que eventualmente puede terminar en un CTI”, afirmó.