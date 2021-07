Fernando Cabrera: "Yo casi no salía de mi casa antes de la pandemia, este tiempo no me afectó en lo social ni en lo creativo"

El popular músico uruguayo se reencuentra con su público: el 1 y 2 de agosto estará en el Auditorio del Sodre.

Fernando Cabrera presenta Simple, su nuevo disco, en el Auditorio Nacional del Sodre el 1 y 2 de agosto a las 21hs, en un show que también podrá verse por Streaming en Recitales APP. Será un reencuentro con el público luego de haber tenido que reprogramar el show por la emergencia sanitaria.

"Es posiblemente el más extraño y particular de todos los discos que he grabado, porque por primera vez no hay banda, no hay músicos invitados, no hay camaradas... La única persona que entró al estudio desde el primero hasta el último día fui yo", dice Cabrera sobre Simple.

En cuanto a la manera que vivió este último año marcado por la llegada del Covid-19, señaló: "yo ya vivía casi en cuarentena antes de la pandemia, no me afectó en lo social ni en lo creativo".

El público argentino - y del mundo - podrá seguir el show vía online. Al respecto, Cabrera contó que su llegada al circuito artístico en la vecino país se dio recién "hace 8 o 9 años" y que fue "un antes y un después en su carrera".

Sobre lo nuevo y lo no tan nuevo en su obra, sobre el pasado, el presente y en especial, el futuro, conversamos con una figura imprescindible de la música popular uruguaya, Fernando Cabrera.

Aquí la entrevista: