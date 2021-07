“Siento que puedo ayudar a los demás”, señala Nahuel Tuya, el futbolista de 19 años que transitó la depresión y se retiró del fútbol

Hablamos de depresión en primera persona: Nahuel Tuya, juvenil de 19 años de las formativas del Montevideo City Torque, que decidió ponerle fin a su carrera como futbolista, producto de las crisis de ansiedad y de depresión.

En Instagram, el ex jugador había señalado: "Si conoces a alguna persona que sufre de lo mismo no la dejes sola, cuídenla, sean pesados y pregúntenle siempre, que si te habla mal sin sentido no es queriendo, de verdad sentimos ese dolor horrible cada día, aunque no se note, se nos hace imposible pensar positivo, estamos confundidos, sentimos dolor emocional, físico, psicológico, no damos más".

