Néstor Ganduglia: "Voces Anónimas hizo que se me conociera más, pero me encasilló con las historias de terror y ese no es mi perfil"

Vuelven los paseos pro la ciudad: "Es un turismo en Montevideo para montevideanos", señaló Ganduglia en Al Pan Pan. La primera será en el Prado: Un paseo a pie con historias del barrio romántico de Montevideo.

Néstor Ganduglia retoma sus paseos por “MONTEVIDEO SECRETO”, una experiencia de paseos a pie por rincones de la Ciudad y sus historias, misterios y leyendas. Miles de personas transitaron ya por las huellas de Ciudad Vieja, Prado y el Barrio Sur, redescubriendo los colores desconocidos que se esconden tras las baldosas grises.

"Partimos a las 15 horas desde Agraciada y Buschental. No hace falta inscripción previa. Sólo ir… con tapabocas", contó Ganduglia y agregó que no hay un costo previsto para la actividad: "El valor lo fijan quienes participan, al final del recorrido".

El domingo 25 a las 15hs realizará, desde la Escollera Sarandí, un paseo por la Montevideo del siglo XVIII: "Personajes, formas de vida, guerras con los

minuanes, sitios asombrados. Y el origen de muchas de las ideas y costumbres que hoy siguen vigentes".

Por su trabajo en Voces Anónimas logró que se lo reconociera en cada pueblo del país, aunque eso le provocó que se lo encasillara: "Voces Anónimas hizo que se me conociera más, pero me asoció con las historias de terror y ese no es justamente mi perfil", dijo.

Escuchá acá la entrevista