Ingrid García Jonsson, actriz protagonista de Explota Explota: "Soy muy fan de Tiranos Temblad"

La actriz sueca-española, que actúa en la película basada en canciones de Raffaela Carrá, dijo en Al Pan Pan: "Lloré una hora la muerte de Raffaela. Era una mujer super importante para España". Escuchá la entrevista completa.

Con la apertura de los cines se dio el estreno en Uruguay de Explota Explota, comedia musical inspirada en los grandes éxitos de Raffaella Carrà, que lleva la dirección del uruguayo Nacho Álvarez.

La película cuenta la historia de María, interpretada por Ingrid García-Jonsson, una bailarina joven, sensual y con ansias de libertad en la España de principios de los años 70, una época que estuvo marcada por la rigidez y la censura, especialmente en televisión.

Ingrid García-Jonsson fue entrevistada en Al Pan Pan donde contó sobre la película y su vínculo con la historia de España, además de expresar su emoción sobre la cercanía que logró con Raffaela Carrá.

"No puedo estar más emocionada de haber conocido a Raffaella Carrá y haber podido ser un poquito parte de la historia de ella", dijo y agregó que el espíritu de Raffaella Carrá "nos agarró a todos y no hizo bailar hasta a las que no nos movíamos hace años".

"Estuve llorando una hora sobre la muerte de Raffaella Carrá. Era una mujer super importante para España", señaló la actriz.

Sobre nuestro país, en el que nació el director de la película, contó: "He visitado Uruguay y soy muy fan de Tiranos Temblad".

Escuchá acá la entrevista: