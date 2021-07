José Olivera: "Hay intencionalidad de seguir el problema a un grupo reducido de dirigentes sindicales"

El dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria se refirió a los recortes de horas y a las últimas denuncias sobre uso irregular de horas sindicales.

"Hay una menor cantidad de horas producto de los recortes planificados ajenos a la pandemia. Hoy hay unas 40.000 horas menos que en el mismo período del 2020 en plena pandemia", manifestó.

"No hay ningún elemento que nos permita pensar que algo se va a modificar o comenzar a trabajar para cambiar en el próximo año lectivo. El mensaje elaborado por el Codicen de la Anep no menciona ninguna línea que permita atender algunas de las consecuencias que la pandemia ha generado sobre el sistema educativo y el estudiantado", expresó el dirigente sindical.

"Nosotros le solicitamos al Codicen una instancia de intercambio porque preveíamos que el poder ejecutivo no iba a tomar ninguna iniciativa en la materia, para poder aportar algunas propuestas. Lamentablemente esta instancia no se dio", agregó.

Olivera se refirió a las denuncias realizadas por la directora de secundaria, Jenifer Cherro, sobre nuevos casos de docentes con uso irregular de la licencia sindical. "Estuve esta madrugada leyendo las actas de la comisión investigadora. No me parece atinado lo que se está haciendo en el Parlamento. Se insiste con licencias sindicales de dirigentes y eso no es así. Acá estamos en presencia de otra situación, que era la habilitación por parte de la administración a habilitar espacios de formación. La administración entendió oportuno habilitarlo y justificarlo por determinados artículos del estatuto".

"Cuando se dice "dirigente" es porque hay una intencionalidad de seguir el problema a un grupo reducido de dirigentes. Nosotros hemos encontrado en las actas definiciones políticas, más que argumentos y pruebas jurídicas", enfatizó.