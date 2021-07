De "intervención militar de EEUU" a "corredor humanitario": ¿Qué solución ven los cubanos que viven en Uruguay a la crisis en su país?

En Al Pan Pan estuvieron cuatro cubanos que residen en nuestro país dando su visión sobre lo que ocurre en la isla y las vías de salidas a la delicada situación.

Yoandis Caballero, Yanil de León, Daniela Arcia y Harold Crespo son cubanos que viven nuestro país. Estuvieron en la tarde del martes en Plaza Independencia reclamando por la situación de Cuba y luego dialogaron en Al Pan Pan.

"Estoy en contacto con mi mamá y está en un ataque de nervios", cuenta una de las cubanas que vive en Uruguay. "Nos están pidiendo ser pacifistas, pero si yo me manifesté pacíficamente y me dan golpes, me tengo que defender", dice otro.

"Estamos pidiendo una intervención militar y humanitaria, de EEUU o de donde sea", dice una de las invitadas, aunque otro opina que lo mejor sería un "corredor humanitario".

Sobre el bloqueo opinan: "Lo que hay es un embargo. Todo lo que llega a Cuba es de EEUU, el bloque no existe". Por otro lado, afirman: "Estamos en presencia de una dictadura militar desde hace 62 años, no es una revolución".

Aquí el intercambio completo en Al Pan Pan: