Felipe Schipani: "Esta era una práctica generalizada por parte de Fenapes"

El diputado se refirió a las denuncias realizadas por la directora de secundaria, Jenifer Cherro, sobre nuevos casos de docentes con uso irregular de la licencia sindical.

"Nos enteramos a partir de la documentación que presentó Cherro la semana pasada en la comisión, y de alguna manera confirma lo que nosotros presumíamos desde un principio. Esta era una práctica generalizada por parte de Fenapes en el período 2015 - 2019", expresó.

"Hay 38 dirigentes sindicales que usufructuaban el mismo mecanismo de Slamovitz. Utilizaban certificados que invocaban un convenio que no existía", manifestó.

"Este era un mecanismo totalmente irregular, y como los certificados se presentaban en el día, no había ninguna suplencia. La consecuencia era que los estudiantes se quedaban sin clase. Por eso nosotros decimos que es de una gravedad inusitada, porque el principal perjuicio no es tanto patrimonial, más allá que se pagaron horas que no se trabajaron. El principal perjuicio son los estudiantes que se quedaron sin clase", enfatizó Schipani.