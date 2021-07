Presidente del Instituto Nacional de Colonización: "Aunque no este de acuerdo" con el fideicomiso, "esto lo resuelve el parlamento"

Julio Cardozo se refirió a la inclusión de un articulo que crea un fideicomiso en la rendición de cuentas para avanzar en la regularización y reubicación de asentamientos.

"En este período de gobierno no se ha comprado ningún campo. Fue un pedido del presidente, porque ya había más de 40.000 hectáreas compradas para adjudicar", expresó.

"Nuestro principal ingreso genuino es por el arrendamiento de las tierras. Eso nos permite asegurar el funcionamiento del instituto e inversiones", explicó.

"Yo no puedo decir que no al fideicomiso porque es un tema muy sensible. Pero todos sabemos que el tema de los asentamientos no se va a resolver con 15 o 18 millones de dólares anuales. Hay que buscar otras formas de financiamiento. Por más que diga que no estoy de acuerdo, esto lo resuelve el parlamento", enfatizó Cardozo.