Diferencia entre mutualistas, laboratorios y MSP por costos y demoras en pagos de test covid

Prestadores dicen que no se les pagan hisopados procesados desde el 15 de marzo. Laboratorios privados tienen una “inquietud mayor” sobre el tema. El ministerio sostiene que hay pagos hechos hasta el 30 de abril.

El director general de secretaría del Ministerio de Salud Pública (MSP) Gustavo Cardoso, se reunió ayer con representantes de los cuatro laboratorios privados que hoy prestan el servicio de test diagnósticos de Covid-19 al organismo, tras presentarse a un llamado de compra directa realizado el año pasado por la cartera.

Allí, integrantes de los laboratorios Biofast, Genia, ATGen y Sanatorio Americano, marcaron su preocupación por el cambio en el criterio de pagos por el cual ahora, el gobierno pagará cerca de la mitad de lo que se abonaba hasta ahora. Según informo días atrás el diario El País, ahora, por cada test PCR realizado a usuarios del sistema de salud se pagará $2.324 por cada test realizado en domicilio (sin IVA incluido) y $1.932 si se toma la muestra en el punto de recolección, según lo establecido en el decreto 183/021. Hasta ahora, se pagaba alrededor de $4.000 pesos por estos estudios.

Desde el MSP confirmaron a Informativo Sarandí que esta decisión sigue firme y que fue una resolución del Ministerio de Economía. Así como tampoco se habló de cambios a la normativa en la reunión con los privados.

Por su parte, los laboratorios resolvieron presentar ante el MSP un análisis del costo actual de la prueba para cada una de las distintas realidades, lo que será entregado en los próximos días según confirmó el director del Laboratorio de Análisis Clínicos Martín Fornella, a Informativo Sarandí. A su vez, el jerarca manifestó que “es una inquietud mayor” el tema del atraso en los pagos aunque no tienen cuantificada la deuda.

A su vez, fuentes del sector indicaron que algunas empresas manejaron el empezar a topear la cantidad de test que procesen para el MSP, ante la demora en los pagos.

En tanto desde las mutualistas, sostienen que no se les pagan los PCR y antígenos procesados desde el 15 de marzo y por eso, solicitaron una reunión con el ministro de Salud Daniel Salinas. Estos últimos tres meses, fue el período donde se registraron los picos de test realizados ante el aumento de casos. Según datos del Sistema Nacional de Emergencias, entre el 15 de marzo y el 30 de junio, se procesaron 1.651.768 test, más del doble que todos los realizados en 2020 (640.128). Aunque, esto no significa que esta sea la cifra que el MSP debe a las instituciones, sino que de aquí, es necesario filtrar cuántos fueron realizados por ASSE, que no son pagos por el MSP. A su vez, cuántos corresponden a pagos del MSP y cuántos fueron realizados por personas que lo pagaron por su cuenta.

Por lo tanto, la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva ahora está relevando las cifras de cada mutualista, para cuantificar correctamente la magnitud de la deuda, según confirmaron a Informativo Sarandí. Desde la gremial, sostienen que desde la implementación del sistema de test de antígenos “se descontroló un poco” el tema de los pagos, ya que a su criterio hubo dudas y no quedaron claros los criterios de implementación de los test rápidos, indicó la fuente.

Este y otros factores, generó que cerca del 20% de los test que se realizan por mes, sean rechazados por la Junta Nacional de Salud (Junasa) y no se paguen a las instituciones, quienes deben cargar con el costo, según relevamientos de la gremial.

Desde el MSP explicaron que el proceso de validación que hace Junasa, busca dar “seguridad de que si se pagan es porque se hizo efectivamente”, afirmaron fuentes de la cartera. Ocurre a veces que las mutualistas no suben los datos al sistema informático donde se lleva el registro de los test procesados, o hay errores en la información ingresada como por ejemplo el número de cédula de identidad, y eso hace que el software rechace el trámite y lo devuelva al prestador. Esto implica un trabajo de rastreo con las mutualistas y los laboratorios que prestan servicios a los prestadores, para verificar si efectivamente se realizó el hisopado.

A modo de ejemplo, en cuanto a los montos pagos por realización de PCR, según el informe del Ministerio de Economía sobre egresos del Fondo Covid al 31 de diciembre del 2020, el Ministerio de Salud Pública pagó 4.547.059 de dólares en estudios de diagnóstico a laboratorios y 10.714.286 en estudios de diagnóstico a prestadores de salud.

A esta situación, se suma que tomó por sorpresa a los prestadores el anuncio realizado días atrás por el ministro Salinas sobre la vuelta a la presencialidad plena en la atención médica e intervenciones quirúrgicas, lo que empezará a regir el 15 de julio.

“Las instituciones médicas invirtieron mucho dinero en instalar los laboratorios para hacer testeos y los nuevos vacunatorios para la campaña de inmunización y hoy están cargando con esas deudas”, indicó una fuente del sector mutual. Esto ocurre en un contexto de endeudamiento de las instituciones que se arrastra desde antes de la pandemia.

Según datos aportados por el presidente de Junasa al Parlamento en noviembre del 2020, Luis González Machado, “de las treinta y seis instituciones prestadoras integrales privadas que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, seis de ellas tienen cedido más de un 60 % de sus créditos por los próximos tres años, es decir que en los tres años próximos van a tener que vivir con ese 40 %. ¿Cómo se vive con un 40 % de los ingresos? Recurriendo a nuevos créditos que son cedidos contra garantías realas o contra la liberación progresiva de estas cesiones de créditos. Hay siete instituciones que hoy ya tienen más del 70 % de sus ingresos cedidos y otras que tienen más del 100 % de sus ingresos cedidos; es decir que cuando el BPS va a pagar, paga a acreedores y no llega ningún fondo a esas instituciones”.