Dr. Victor Dayan: "Cirugías cardíacas bajaron alrededor de un 30% en 2020"

El profesor adjunto de cirugía cardíaca del Hospital de Clínicas se refirió en Informativo Sarandí a las consecuencias de la atención temprana de enfermedades que afectan el funcionamiento del corazón.

"Cirugías cardíacas bajaron alrededor de un 30% en 2020 respecto a 2019. Es un porcentaje grande", manifestó.

"Esto significa que la atención a los pacientes va a llegar más tarde y los vamos a agarrar más grave. Estamos investigando porqué hubo esta baja", agregó Dayan.

"Una de las hipótesis es que pacientes infartaron y no llegaron a atenderse porque la demanda del sistema sanitario era tan alto que no pudo acceder al mismo, o que no consultó por miedo al Covid 19. Y ahí probablemente hay pacientes que fallecieron, y otro que no lo hicieron pero permanecerán con secuelas", explicó.

