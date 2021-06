Faye O’connor, embajadora de Reino Unido: "Hace pocos días, por primera vez en más de un año, no hubo muertes por COVID en el país"

Al Pan Pan recibió a la embajadora de Reino Unido, que ocupa el lugar desde agosto de 2020: "Todavía no he probado el chivito perfecto", contó.

Al Pan Pan comenzó un ciclo sobre embajadores de otros paises en nuestro país y llegó el turno de conocer a la embajadora de Reino Unido, la segunda mujer en ocupar ese cargo como representante de ese país en Uruguay.

"Probé dos veces llegar a Uruguay, la vez anterior me ganó quien estaba de embajador (Ian Duddy) y esta vez me tocó a mi", dijo Faye O’connor. La embajadora ocupa el lugar desde agosto de 2020 y todavía no ha probado "el chivito perfecto", según reconoció.

En Rusia manejó asuntos políticos, en Londres trabajó como directora del Equipo Internacional de Clima en el Departamento de Energía y Cambio Climático de la Cancillería, también fue responsable de Comunicaciones Estratégicas para prevenir la radicalización en el Departamento de Políticas de Lucha contra el Terrorismo y en la Oficina de Prensa, y fue responsable de Políticas sobre Refugiados, Monitoreo de Elecciones y Prevención de Conflictos, en el Departamento de las Naciones Unidas.

Sobre los vínculos comerciales entre Uruguay y Gran Bretaña, indicó que empezaron "de manera informal" a ver como podrían influir ambos gobiernos para que empresas uruguayas puedan tener relaciones con Gran Bretaña tras la salida de la Unión Europea, "buscamos seguir con una política de continuidad", dijo.

Finalmente se refirió a la situación actual del país respecto a la pandemia: "Alargamos el confinamiento en Gran Bretaña por la nueva variante Delta, pero gracias a la vacunación estamos mucho mejor. Hoy cualquier persona mayor de 18 años se puede vacunar. Hace pocos días, por primera vez en más de un año, no hubo muertes por COVID-19".

Aquí la entrevista de Sergio Puglia y Ana María Mizrahi con Faye O’connor en Al Pan Pan: