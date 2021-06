Inthamoussu: Cámaras en ómnibus "pueden llegar a ser para fiscalizar" uso de sendas de Solo Bus

El director de Movilidad de la IMM dijo que si bien se está en una etapa de "recolección de información", en un futuro se podría fiscalizar tanto a particulares como al transporte público.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussu, habló en Las Cosas en Su Sitio acerca del plan de Movilidad 2.0 que lanzó el gobierno departamental conducido por Carolina Cosse.

El plan, según dijo el jerarca, tiene como "pilar fundamental" a la tecnología y tiene como "objetivo principal mejorar los tiempos de viaje" en la capital.

En esa línea, uno de los aspectos en los que pretende trabajar la IMM es el uso de la senda de Solo Bus. Para eso se comenzó a implementar un plan piloto" con la instalación de cámaras en tres unidades (dos de Cutcsa y una de Unott) para recabar imágenes e información acerca del uso de esas vías preferenciales.

"El sentido puede llegar a ser fiscalizar, pero eso es bastante más adelante. En este momento ni siquiera estamos probando su utilidad para una posible fiscalización, simplemente estamos relevando información de cómo están funcionando los carriles", afirmó.

"El relevamiento visual nos lleva a confirmar la percepción que todos tenemos: que hay carriles que funcionan bien y carriles que funcionan mal, como el de 8 de Octubre, que es un carril principal de la ciudad. Si queremos mejorar los tiempos de viaje tenemos que ver cómo estamos parados", agregó Inthamoussu.

"El carril Solo Bus es, como dice su nombre, solamente para circular buses, pero no es un carril segregado físicamente; por eso es preferencial. Como mestá a la derecha, tengo que permitir que algunos autos puedan circular para entrar a un inmueble o doblar", dijo el jerarca.

Inthamoussu advirtió que si bien "hay gente que piensa que el ómnibus no se puede salir del carril, eso no es así". "No hay separación física; puede hacer maniobra de rebasar y volver; lo que no puede hacer es salir y seguir circulando por el carril externo, sino que tiene que volver", afirmó.

El director de Movilidad agregó que la idea "no es solo para fiscalizar autos sino también al propio transporte público".

A futuro también se evaluará instalar cámaras dentro de las unidades de transporte público para ver temas de seguridad y acoso, dijo el jerarca. "No es que alguien esté mirando la cámara sino que funciona como cámara en vía pública, guardan información durante un tiempo.