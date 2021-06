Pandemia influyó en baja de delitos pero “es difícil” saber “en qué porcentaje”, dicen dos expertos

Los uruguayos Nicolás Trajtenberg y Carlos Díaz, que participaron de un estudio que evidenció reducción del crimen en 23 países, dijeron que los datos no permiten afirmar que las políticas del gobierno no jugaron su papel.

¿Qué pasó con el delito durante la pandemia en distintas partes del mundo? ¿Qué pasó en Uruguay? El debate no es ajeno a la política nacional: mientras el gobierno atribuye la reducción del crimen al cambio de mando de 2020 y un mayor respaldo a la policía, la oposición argumenta que el descenso es producto de la pandemia y la reducción de la movilidad.

En ese contexto de discusión partidaria, dos uruguayos aportaron un grano de arena desde el terreno científico. El sociólogo y criminólogo Nicolás Trajtenberg y el economista Carlos Díaz integraron el consorcio internacional liderado por la Universidad de Cambridge, que derivó en la publicación de un estudio que muestra una reducción de 37% en determinados delitos durante la pandemia en 27 ciudades de 23 países y entre las que se incluyó a Montevideo.

Entrevistados por Las cosas en su Sitio, Trajtenberg y Díaz contaron los pormenores del estudio, remarcaron que la pandemia generó una “reducción de las oportunidades” para delinquir pero llamaron a no asumir una postura “extrema” a la hora de explicar la causa del descenso en los delitos.

"Lo que muestran los datos es algo que intuíamos. Las medidas para combatir la pandemia afectaron los delitos y se observaron reducciones", dijo Díaz.

Trajtenberg acotó que el estudio "no es una evaluación del caso particular de Montevideo, y muchísimo menos de las políticas del gobierno, por lo que hay que ser muy cautelosos al sacar conclusiones".

"Está la discusión entre quienes defienden que la caída del delito fue estrictamente producto de las políticas del gobierno, y quienes lo achacan a los efectos de la pandemia. Cuando uno mira los datos ve que cualquiera de las posiciones es muy extrema", dijo el criminólogo.

"La pandemia tuvo un efecto en la caída de delitos en varias ciudades, incluida Montevideo. Por supuesto uno no puede afirmar que toda la caída durante todo el plazo fue por la pandemia. Sería interesante estudiar en qué porcentaje influyó. Es muy difícil determinar causalidad", agregó.

Díaz también fue en un mismo sentido: "No nos paremos en un extremo o en el otro. Es muy difícil pensar que la pandemia no jugó ningún rol. Ahora, decir que el gobierno no puede tener ningún crédito también parece excesivo, o al menos no se desprende del informe que publicamos".

Consultado sobre si puede haber un efecto rebote en el delito luego de la pandemia, Trajtenberg señaló que “el estudio muestra que hay un efecto que no es homogéneo, y que es de corta vida”. “Pasado un tiempo, el crimen tiende a volver a niveles preconfinamiento. Tiene que ver con la restricción de las oportunidades (para delinquir)", argumentó.

Por su parte, ante la pregunta de si los delincuentes toman en cuenta la situación sanitaria y el riesgo que eso genera a su propia salud, Díaz dijo que más allá de que el estudio no aborda esa cuestión es razonable pensar que puedan tomar recaudos. "Como economista tiendo a pensar siempre que las personas se comportan en base a incentivos, en este caso a dedicarse a la actividad criminal. Tampoco son extraterretres", concluyó.