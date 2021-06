Martinelli: Gobierno tiene “arriba de la mesa” planes piloto de casamientos y recitales con “pase responsable”

El asesor de Presidencia habló de la prueba que se realizará en el Sodre y dijo que en actividades de alto riesgo podrá exigirse vacunación y test negativo.

El asesor de Presidencia Nicolás Martinelli, responsable de la implementación del “pase responsable” para la eventual reapertura de actividades, explicó en Las cosas en su Sitio el “plan piloto” que se desplegará el próximo sábado con un evento cultural en el Sodre, y dio detalles de cómo se imagina el gobierno los pasos siguientes.

“Vamos a llevar adelante un evento cultural en el Sodre. Arrancamos con la cultura que es de las actividades más golpeadas. Va a ser reducido: un marco de 100 y 120 personas en una sala con capacidad para 300. Van a tener que usar tapabocas. El evento dura unos 45 minutos”, comentó.

Martinelli dijo que en este caso “no se va a exigir que la persona esté vacunada”, sino simplemente un test de antígeno negativo, para “disminuir al máximo posible las posibilidades de contagio”.

“Hay que aclarar que no estamos implementándolo. Estamos probándolo. Es la forma más segura posible para retornar. Queremos ver las fortalezas y debilidades del instrumento”, afirmó el jerarca.

Respecto a los falsos negativos de los tests rápidos, incluso en casos sintomáticos, Martinelli dijo que “el mundo no hay ningún instrumento 100% seguro”, pero que esa técnica igual “tiene altos niveles de efectividad”. “Varios de estos test que se presentaron ante MSP quedaron por el camino por no cumplir con los niveles de excelencia. En el futuro estamos viendo este pase responsable con dos tests: el de antígenos (con hisopado) o el autotest (con saliva), pero los autotest aún no están aprobados porque ninguno de los que se presentaron llegó a los niveles requeridos”, argumentó.

Asimismo, Martinelli dijo que las “experiencias piloto que se han hecho en otras partes del mundo, como España o Holanda, dieron resultados alentadores para abrir actividades con el menor riesgo posible”. Como ejemplo, señaló que de 5000 participantes en un evento se registraron seis positivos, mientras que otro evento no registró ningún contagio.

“La herramienta te permite ir adaptándola a las circunstancias sanitarias que tenga el país. El día de mañana podrías eventualmente exigir que para actividades de alto riesgo vayan solo personas vacunadas y con los 14 días desde la segunda dosis. E incluso podrías pedirles un test de antígeno previo al ingreso. Dependerá mucho de la autoridad sanitaria y la evolución de la epidemia”, afirmó.

“Te permite ser utilizada para cualquier tipo de actividad. Tiene una tabla de ponderación con un cuestionario que se hace a quien organiza la actividad. En función de ese cuestionario se establece nivel de riesgo: muy alto, alto, moderado o bajo. Podría ser desde un espectáculo deportivo, a espectáculo musical al aire libre, un casamiento, o para ampliar aforo de actividades que abrieron de forma limitada”, agregó el jerarca.