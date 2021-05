Mario Saralegui: “No entiendo por qué la izquierda propone cerrar cosas”

El extécnico de Peñarol contó cómo fue su acercamiento a la política, habló de su día en el Parlamento y dijo que el control de la pandemia depende de los comportamientos individuales.

El exjugador y extécnico de Peñarol, Mario Saralegui, habló en Las Cosas en su Sitio sobre su incursión en política, a raíz de su ingreso como diputado suplente por el Partido Nacional en la interpelación a la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

Saralegui dijo que en campaña le llegaron a ofrecer ir primero en la lista a Diputados, pero que aceptó ir en el último lugar de los suplentes.

El entrenador dijo que fue “espectacular” conocer el Palacio Legislativo, y más habiendo sido electo por la ciudadanía.

Afirmó que el día antes estaba “nervioso”, que luego recibió “el afecto” de integrantes de todos los partidos, y contó una anécdota de la sesión.

"A la derecha nuestra estaba la bancada de otro partido. Vi que una señora me miraba, me miraba. En un cuarto intermedio se acercó y me dijo: gracias por el clásico", afirmó.

Saralegui reiteró que a su juicio la interpelación fue “por un tema menor”, pero defendió la instancia como “herramienta de la democracia”.

“El conflicto es lo que puede llevar a una solución. Si está todo bien es porque está todo mal. Es democracia pura, representativo de la gente. Son herramientas políticas que tienen un valor increíble”, afirmó.

Sobre la exoneración impositiva al director de OPP, Isaac Alfie, Saralegui dijo que fue “algo legal” y que “el tema de la ética es muy profundo”.

“Es muy difícil comprobar si algo es ético. Yo tengo una definición hace un tiempo sobre la ética que es: hay que hacer las cosas de tal manera que en el futuro traigan la menor cantidad de problemas posible. Fue lo que hizo el presidente cuando decidió con Alfie dejar sin efecto la resolución”, agregó el exentrenador.

Saralegui, que debió hacer cuarentena preventiva tras la sesión y ya obtuvo un resultado de PCR negativo, dijo que está “totalmente de acuerdo” con el presidente Luis Lacalle Pou respecto a que el cuidado de la situación sanitaria “es un tema personal” y no coercitivo.

“El concepto de mandar al otro ha cambiado. Antes se manejaba mucho el tema de lo grupal. No entiendo por qué los partidos de izquierda pretenden que se cierren las cosas”, argumentó.

El exfutbolista dijo que en Artigas “hay gente que vive de sacar arena del río” y ganan 200 pesos por día. “Hablé con muchos y decían que con las ollas populares, las canastas, tienen acceso a cosas que antes no tenían. El gobierno ha ayudado, ha duplicado los apoyos”, agregó.

“Vos sos el que te tenés que cuidar. Como yo les digo a los jugadores: ustedes están acá conmigo tres horas y después 21 horas en sus casas. Si no entienden lo que hay que hacer, yo no puedo pensar por ustedes. Es así. Si cada uno no asume el riesgo que hay y el rol de cada uno, esto no va a parar”, opinó.

Saralegui dijo que “el problema más grande” en el país es “la falta de trabajo y la incertidumbre de qué va a pasar”. “No se puede tirar la cadena porque no sabemos cuánto va a durar esto. Hay que ser equilibrado”.

Foto: El Observador / Diego Battiste