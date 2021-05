De Cortázar a Lacalle y Larrañaga: una historia de relojes

A raíz del mensaje del presidente a los hijos del exministro, en Las Cosas en su sitio repasamos un relato de Julio Cortázar sobre el regalo de un reloj.

En su despedida al exministro Jorge Larrañaga, el presidente Luis Lacalle Pou mencionó la afición compartida por los relojes y se dirigió a los cuatro hijos del “Guapo” con una reflexión sobre el paso del tiempo, los afectos y la política.

"No es el reloj en sí, es una valoración de los tiempos. El tiempo pasa y no es para todos igual, si no hay respuestas y si hay carencias. En el Senado nos sentábamos al lado y siempre lo veía con un reloj menos. Hoy, uno de sus hijos tiene el negro con plateado. Y cada vez que le preguntaba decía 'este es para el hijo que se recibe' o 'este otro que está estudiando' y se iba desprendiendo de esos relojes", recordó.

“Esos mismos relojes que usó Jorge, que tenía la obsesión de hacer las cosas cuanto antes, es el mismo tiempo que les sacó a ustedes. No sé si lo van a entender ahora, cuando sean más grandes y tengan hijos lo van a entender: la actividad política es ensanchar el corazón, es un acto de generosidad. No es querer menos, es querer más”, agregó el mandatario.

¿Qué relación guardan los dichos de Lacalle Pou con un relato del argentino Julio Cortázar?

