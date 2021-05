Rodrigo Blas: "La ausencia de programas para realojar a esas personas no puede permitir que alguien que es apoderado de su terreno no lo pueda utilizar"

El diputado del partido Nacional habló sobre su proyecto para evitar ocupaciones de predios públicos y privados.

"Las usurpaciones de terrenos son permanentes en Maldonado. Ultimamente ha avanzado en terrenos sobre la costa", contó.

"Mas allá de que está la ley de usurpación vigente, la justicia entiende que no corresponde en algunos casos y es una interpretación que yo no comparto, pero es la que determina la justicia. Entonces nos lleva a plantear un proyecto de ley con otro tipo de acción que pueda protegerla propiedad privada", expresó.

El diputado manifestó que tanto en el caso de asentamientos como ocupaciones de casas de veraneo estarían incluidos en el proyecto y que la Intendencia, mediante la acción judicial, pueda acceder en un tiempo corto a la denuncia. "Hoy para realizar todo el proceso y recuperar los terrenos pasan años".

Consultado sobre cual sería el destino de las personas que viven en esos asentamentos, indicó: "esas personas de algún lado vienen. No aparecen 300 personas en un terreno de un día para el otro. La maypría de las veces es una opción clara de mudanza y no por no tener donde vivir".

"La ausencia de programas para realojar a esas personas, no puede permitir que alguien que es apoderado de su terreno no lo pueda utilizar", concluyó.