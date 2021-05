Álvaro Ahunchaín: "Es una desgracia tener cerrada la actividad cultural cuando ya hay un gran sector de la población vacunado"

El Coordinador del INAE Álvaro Ahunchaín se pronunció a favor del "Pase Verde" para ingresar a espectáculos públicos.

Álvaro Ahunchaín, que coordina el Instituto de Artes Escénicas del MEC, indicó en Al Pan Pan que la posibilidad de crear el "Pase Verde" es una "muy buena medida".

El director teatral indicó que la idea no es una posibilidad que deba desalentarse, "ya que hay que tomarla como una medida de emergencia y de transición".

"Algunos lo ven como una medida discriminatoria, pero tener cerrada la actividad cultural cuando ya hay un gran sector de la población vacunado es una desgracia para todo el sector", señaló Ahunchaín.

Sobre las actividades culturales como lugar propicio para la propagación del Covid-19, dijo: "Se ha dicho de manera muy frívola de que en los espectáculos no hay contagios, pero en el estado que esta el país ya no podemos decir donde no hay contagios... La propagación del virus es muy intensa".

Ventanilla Abierta y convocatorias INAE

La Dirección Nacional de Cultura incorporó el mecanismo Ventanilla Abierta, que tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo de las artes y las industrias culturales del país, a través del apoyo económico a proyectos artísticos y culturales.

Más allá de estos fondos, Ahunchaín explicó que el INAE presenta también convocatorias para la creación de audiovisuales y podcast sobre dramaturgia uruguaya, otras para la circulación de obras en el interior del país y varias propuestas más. La información disponible se encuentra en la web del INAE.

En Al Pan Pan, el director teatral habló sobre su gestión en este año de pandemia, sobre el mundo del teatro y las artes escénicas, sobre sus desafíos y mencionó cuáles fueron las respuestas que se crearon frente los reclamos del sector cultural. Aquí la entrevista: