Director de Geología: “si el sismo hubiera sido en una ciudad, no hubiera generado daño estructural”

Marcelo Pugliesi dijo que “no hay que causar alarma” pero sí “llevar un control” de la actividad sísmica en Uruguay.

El director nacional de Geología y Minería, Marcelo Pugliesi, dijo que el terremoto registrado en Florida “fue un movimiento ligero”, de acuerdo a parámetros internacionales, y afirmó que “si hubiera sido en una ciudad, capaz hubiera causado problemas en una estructura muy vieja, pero no un daño estructural”.

Entrevistado por el programa Las cosas en su sitio, Pugliesi manifestó estar en desacuerdo con la geóloga Leda Sánchez, quien opinó que si el sismo hubiera tenido su epicentro en Montevideo, estaríamos hablando de “edificios caídos”.

“En particular no creo que eso pudiera suceder”, respondió el jerarca.

Si bien llamó a “no causar alarma” con este episodio, Pugliesi dijo que “no hay que pasarlo por arriba como algo que no demuestra interés”, y afirmó que “es fundamental” llevar un adecuado control de la actividad sísmica.