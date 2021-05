Sindicato citrícola presentó denuncia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contra Omar Estévez

Miriam Perdomo, delegada del sindicato, manifestó en Informativo Sarandí que el diputado incumplía los protocolos sanitarios, entre otras irregularidades.

"Después de la difusión del audio de Estevez comenzaron a llegarme testimonios que indicaban que no cumplía con ningún protocolo. No tenía alcohol en gel, viajaba con los ómnibus llenos y sin tapabocas", contó.

"Muchos trabajadores se comunicaron con nosotros por el tema de los seguros parciales. Ellos me venían a decir que les explicara bien cómo era la cosa, porque este señor no les pasaba todos los jornales", manifestó Perdomo. "En su momento no quisieron hacer la denuncia en BPS porque nececitaban trabajar", agregó.

"Desde el Ministerio dicen que tiene que haber una denuncia para poder actuar. Yo he reclamado que se realicen inspecciones. Con el anterior gobierno cada tanto se habían inspecciones, pero no se como hacían que siempre sabían que iban a ir y arreglaban todo", contó la sindicalista.