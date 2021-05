Asociación Celíaca del Uruguay: "Se necesita que las autoridades ayuden a que bajen los costos relacionados a la comida sin gluten, sino el costo de vida se hace muy alto"

Desde la Asociación Celíaca del Uruguay informaron que pretenden una reunión con Arbeleche para solicitar "rebajas impositivas" a componentes que llevan los productos sin gluten.

El 5 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Celíaquía, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar principalmente sobre la importancia de que la población se realice los estudios pertinentes para detectar la enfermedad que afecta a una de cada cien personas en el mundo.

Los síntomas de la enfermedad celíaca y de la intolerancia al gluten (cuyo nombre correcto es sensibilidad al gluten no celíaca) se alivian de forma muy efectiva con una dieta sin gluten. "Es importante identificar de forma adecuada a las personas que padecen estas dolencias", indica la Asociación Celíaca del Uruguay.

Ante la ausencia de un tratamiento, Rafael Edelman, en representación de ACELU, indicó a Al Pan Pan que "se necesita que las autoridades se sensibilicen con la situación y que ayuden a que los costos relacionados a la comida sin gluten bajen de forma importante".

"No se pide ser celíaco. No es como ser vegetariano por ejemplo, ser celíaco es una condición, no una elección... No puede ser que el costo de vida pase a ser mucho más alto que una persona con una dieta con gluten", dijo.

Edelman indicó que se pretende tener una reunión con Arbeleche para ver si es posible "conseguir una rebaja impositiva en los componentes que llevan los productos" que hacen a la dieta de las personas celíacas.

