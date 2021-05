"Languidecer": la sensación dominante en el 2021

El Dr. Freedy Pagnussat, encargado del área de internación psiquiátrica de la Médica Uruguaya, explicó en Informativo Sarandí que no es diferente a una depresión leve, pero que esta nueva forma de denominarlo ayuda a tratarlo, "en un mundo donde la salud mental sigue siendo discriminada".

"No es muy distinto a una depresión leve. Este termino lo que hace es, sin asustar, poder hablar de lo que nos está pasando", manifestó.

"Es importante apoyarse en los allegados y abrir los oídos. La ayuda puede provenir muchas veces de alguien que nos quiere y no de un profesional", dijo Pagnussat. "Si aún así no podemos salir de la situación, ahí sí pedir ayuda", agregó.

"La sensación de progreso es importante. Proponerse metas, por pequeñas que sean, ayudan a sentir que avanzamos", indicó.

El profesional expresó que, "sin dudas", la franja etaria más castigada con la pandemia son los adolescentes.

El psicólogo estadounidense Adam Grant fue quien manejó el término "languidecer", buscando la denominación correcta a la sensación dominante este año. "No era agotamiento: aún teníamos energía. No era depresión: no nos sentíamos desesperados. Solo nos sentíamos sin alegría y sin rumbo".

Su trabajo completo en este artículo del New York Times: https://www.nytimes.com/es/2021/04/21/espanol/covid-estado-animo.html