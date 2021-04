García Pintos: "Dos empleadas del ministerio vinieron a contarme situaciones de malos tratos por parte del coordinador general"

El ex jerarca del Plan Juntos habló en Informativo Sarandí sobre su salida del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y denunció malos tratos dentro de la cartera.

García Pintos contó que dos empleadas del Minsterio lo contactaron por situaciones de malos tratos por parte del coordinador general, Rody Masías. "Llegaron a las lágrimas", expresó.

"Ellas no quieren hacer la denuncia por miedo a perder su trabajo, pero yo fui testigo de uno de esos casos", agregó.

En cuanto a su salida indicó: "No fue la ministra Irene Moreira quien me pidió que me apartara del cargo, sino que yo renuncié ante situaciones irregulares".

"Yo no digo que la ministra miente, pero sí que es victima de una confusión", enfatizó.