El 6,4% de los uruguayos no come o pasa varios días sin comer

La nutricionista de la Universidad de la República, Alejandra Girona, explicó en Informativo Sarandi qué es la escala de inseguridad alimentaria y dio datos de la realidad que atraviesa el país.

"La escala de inseguridad alimentaria se creó hace algunos años para que los países puedan conocer cuál es la situación de acceso a los alimentos. Estima cuantas personas no tienen acceso a alimentos suficientes por falta de recursos económicos o de otro tipo", manifestó.

Los datos indican que el 6,4% de los uruguayos no come o pasa varios días sin comer. "No estamos tan alejados de la media de América Latina que es de 7,5%", indicó.

"Desde el observatorio nos llamó la atención el ruido que generó esto, porque Uruguay ya en el año 2018 tiene datos sobre inseguridad alimentaria en el país", expresó Girona y agregó: "Estos datos salen de una encuesta que realizó el ministerio de desarrollo social y ahí ya mostraba que teníamos problemas de falta de acceso a los alimentos".

"No se puede banalizar el tema del hambre. Es un tema que ya estaba instalado y se agravó con el tema de la pandemia. Alcanza con ver las cifras de desempleo y los costos de una canasta básica para entender el problema en el que estamos", enfatizó.