Tribunal de apelaciones dejó en libertad al ex militar Eduardo Ferro, acusado de delitos de lesa humanidad

La Dra. Mariana Motta, directora de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, manifestó su preocupación ante la resolución de la justicia.

"Esto abre la posibilidad de que se pueda volver a ir", expresó Motta. "Él no ha tenido interés de responder las preguntas que se le hacen. Ni siquiera se presenta".

"Más allá de estar de acuerdo o no con la pertinencia de cual debería ser la aplicación, si el viejo o el nuevo código penal, lo que importa es, cómo justicia, cual es la respuesta que se les da a los familiares", enfatizó.

El tribunal de apelaciones entendió que al no haber procesamiento, Ferro no tiene porqué estar en prisión. A raíz de ello, Motta indicó que "suena lógico si razonamos con el código anterior", y subrayó que "debería haber un esfuerzo para que no demoren tantos meses en resolver un recurso".