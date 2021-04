Paganini: "Es imposible seguir manteniendo el precio de combustibles por mas de uno o dos meses"

El ministro de Industria, Mineria y Energía, Omar Paganini, expresó que se decidió postergar el aumento porque no era propicio por el contexto del país. A su vez afirmó que el gobierno asumirá los costos y que los mismos no se verán reflejados en el aumento que se realice próximamente.

"El déficit lo va a asumir Ancap y el gobierno central y no se va a trasladar al aumento que se realizará", manifestó.

"Es imposible seguir manteniendo el precio de combustibles por mas de uno o dos meses. Los montos son U$S 10 millones por el mes de febrero, U$S 20 millones por el mes de marzo y U$S 30 millones por el mes de abril", agregó Paganini.

"En estas últimas dos semanas se notó una caída del consumo de combustibles y tiene que ver con la reducción de la movilidad. Pero de todas formas la caída fue menos fuerte que el año pasado, alcanzando un 30% en marzo - abril", expresó.

Por otro lado, el jerarca dijo que el ministerio está trabajando para acelerar el proceso de apertura de una planta en desuso de oxígeno ante el aumento de la demanda.