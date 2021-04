El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay investiga pagos a una veintena de cuidadoras sin niños a cargo

El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que dispuso una auditoría e investigación administrativa urgentes.

Una denuncia interna de la división financiero-contable del INAU a fines de 2018 hizo encender las alarmas al constatar que durante un tiempo prologado se habían realizado pagos en forma indebida a un conjunto de una veintena de cuidadoras que no tenían niños a cargo, o que los habían tenido pero ya no. Abdala destaca que esas prácticas no son para nada moneda corriente en el INAU, por eso le llamó tanto la atención esta situación. Al respecto de la misma, entiende que no fallaron los controles, sino quienes estaban a cargo de los controles, que no es lo mismo y es más grave aún.