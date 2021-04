Cruce entre clubes cannábicos y Ministerio del Interior por acceso a datos protegidos por ley

En los clubes la información se debería brindar solo “ante sospecha de irregularidad”, opinó el secretario general de la Junta Nacional de Drogas

La Federación de los Clubes Cannábicos salió al cruce del pedido del Ministerio del Interior al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) de poder acceder a la información sobre a los registros de clubes y autocultivadores como una medida para fiscalizar que se cumpla con la ley.

Los clubes cannábicos están preocupados por este planteo y aseguran que, de acuerdo al artículo 8 de la ley 19.172, la información requerida son datos sensibles y reservados.

Además, de acuerdo a esta ley es el Ircca el que tiene entre sus cometidos la habilitación y fiscalización de los cultivos legales.

La presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos, María José Milles, considera que la propuesta del Ministerio del Interior representa un paso hacia atrás.

Por su parte, Guillermo Raffo, vicepresidente de la Federación, considera que ya existe la fiscalización y que es el Ircca el que debe cumplir con ese rol.

Desde la federación también se cuestiona al ministerio por no reconocer el rol de los clubes cannábicos en la reducción del narcotráfico, al presentar alternativas de oferta legal.

Escuchá el informe de Las Cosas en su Sitio.

Por su parte, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, dijo en Las Cosas en su Sitio que “de ninguna manera” la norma permite brindar los domicilios de los autocultivadores al Ministerio del Interior, y señaló que en el caso de los clubes cannábicos solo se debería entregar esa información ante una sospecha puntual de irregularidad y con la actuación de Fiscalía.

Radío agregó que ante el pedido del Ministerio del Interior de conocer los domicilios de autocultivadores y clubes, la JND realizó una consulta ante la Unidad Reguladora de Control de Datos, dependiente de Presidencia, que “todavía no se ha expedido al respecto”.

De todas formas, el jerarca dio su opinión personal, contraria a brindar toda la información a la cartera dirigida por Jorge Larrañaga.

"Aparentemente la propuesta es entregar las direcciones de autocultivadores sin revelar los nombres. No hay ninguna posibilidad de entregar domicilios sin revelar la identidad de las personas. Sobre todo porque es el Ministerio del Interior que tiene esos datos", afirmó. "En ese caso a mí me parece que debería primar la cordura, además de la norma. La identidad de quien consume está establecido por ley que es un dato sensible y no se puede revelar", dijo Radío.

Escuchá la entrevista.