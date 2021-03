Las Cosas en su Sitio #8M, con perfume de mujer

Por Iliana da Silva.

Hoy quiero hablar en primera persona. Como mujer, madre, periodista y feminista. Sí, feminista, porque reivindicó la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Porque la realidad indica que no partimos desde el mismo escalón y nuestros trayectos siempre tienen más piedras en el camino.

Hablar de derechos de las mujeres no debe confundirse con odiar a los hombres o que las mujeres que nos definimos como feministas nos imaginemos un mundo sin hombres.

Yo quiero hombres en mi mundo. Varones interrogándose, respetuosos de nuestras vidas y nuestros cuerpos, que cedan espacios.

Este 8 de marzo me encuentra en el lugar en que quiero estar.

Las Cosas en su Sitio es una oportunidad para sumar mi voz a un espacio en el que históricamente predominó la voz y la mirada masculina.

Los varones de esta casa han sido amables y generosos. Pero no voy a negar que llegué, por las dudas, con los guantes puestos. Porque derribar las estructuras de desigualdad social es una pelea de muchos rounds y de todos los días.

Hoy puedo decir que soy una más y que llegué para quedarme un rato largo.

Todavía no me han invitado a jugar al truco, pero ya saben que me gusta más el básquetbol que el fútbol, que soy hincha de Cordón, que no soy buena en la cocina y que tomo mate con carqueja.

Debo admitir que mi voz está en construcción y que en este tiempo he tenido aciertos y tropiezos, pero reivindico también el derecho a equivocarme.

Este 8 de marzo pedí la palabra porque hoy es un día para escuchar y para escucharnos en tiempos duros para todos. Es tiempo de empatizar, de hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro.

En este programa compartimos voces de mujeres que no son superpoderosas, son madres, maestras, cantantes, escritoras, científicas, trabajadoras rurales, empresarias, trabajadoras domésticas, peluqueras, trabajadoras sexuales y activistas.

Es tiempo de poner Las Cosas en su Sitio con perfume de mujer.

. Soledad Acuña

. Denisse Legrand

. Paola Andrade

. Nina Sellanes

. Mónica Navarro

. Mariana Goimil

. María Inés Fariello

. Magela Santoro

. Lucía Gándara

. Lilián Abracinskas

. Karina Núñez

. Emilia Díaz