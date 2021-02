Eduardo Da Luz: "Podemos evolucionar, pero no perder la esencia del candombe"

Un carnaval especial para un hombre que es sinónimo del candombe y de la cultura uruguaya. Una entrevista poblada de recuerdos y un balance del estado actual de este ritmo.

Cantante, músico, autor y director de espectáculos de este ritmo que le corre por las venas. Eduardo Da Luz vive en clave de candombe y ha dedicado su vida a difundir este ritmo.

"Me gustaría que mañana en los libros que usan los chicos en la escuela tengan la música negra, el candombe. Que lo tengan como música nuestra", dijo. Y contó que lo ha planteado a las autoridades, que le dicen que sí, pero no se hace.

"Llega siempre el 3 de diciembre, día del candombe, y nos dicen 'el señor presidente no viene porque tiene la agenda ocupada'. Y pasan gobiernos y gobiernos y no tenemos el apoyo que precisamos", agregó.

Da Luz se refirió además al candombe y las Llamadas actuales, que tienen mucho más de show y menos de tradición. "Se perdió la esencia de candombear, el candombe tiene su sabor y no hay que perderlo", sostuvo.

"A la juventud la entiendo porque busca otras cosas. Y podemos evolucionar, pero no perder la esencia del candombe. Eso ha desencantado a mucha gente, que no quiere salir. Por ejemplo, hay negras que bailan muy bien, que no salen porque les exigen hacer coreografías que no van con lo que es el candombe", relató.

En Al Pan Pan Sergio Puglia conversó con Da Luz sobre este carnaval, el más especial que le tocó vivir, el primero como abuelo y el primero sin Llamadas y sin concurso.

También hablaron de sus raíces, sus recuerdos y sus planes para el futuro.

"Estoy haciendo un disco que se llama 'Candombe puro, 20 años después' y estoy haciendo un tema que quiero que mañana lo cante todo el mundo: un tema que le escribí a mi nieto", contó.

Escuchá la entrevista.

Foto: Captura de video de AutoresEnVivo AgaduUruguay