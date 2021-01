En octubre comienza a regir la portabilidad numérica; jerarca explicó cómo funcionará

El director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, dio los detalles de esta normativa que permitirá a los usuarios cambiar de compañía telefónica sin perder su número.

En febrero se hará el llamado a licitación para seleccionar a la empresa encargada de la interconexión de compañías celulares para que desde octubre se ponga en marcha la portabilidad numérica.

Con la portabilidad cada persona será dueña de su número de celular y podrá mantenerlo en caso de cambiar de compañía de telefonía.

No podrá haber más de tres portaciones en el año, la permanencia en una compañía no puede durar menos de treinta días, no tendrá costo para el usuario y el trámite no podrá durar más de tres días. Así lo explicó el director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, a Informativo Sarandí.

Acosta y Lara dijo que la persona que quiera solicitar la portación de su número deberá contactarse con la empresa a la que quiere cambiarse y allí se inicia el proceso.

No se permitirán prácticas anticompetitivas o engañosas, algo que será controlado por Ursec, informó el jerarca. Se establecerá un sistema de denuncias para que los usuarios puedan recurrir ante este tipo de situaciones.

Por otra parte, Acosta y Lara dijo que esto no busca perjudicar a ninguna empresa sino habilitar la competencia y a su criterio, el primer beneficiado es el usuario.

Foto: Ministerio de Industria