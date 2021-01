Raúl Jaurena por Julio Cobelli: "Era un exquisito de la música"

Amigo y colega de muchas décadas, compañero del "oficio" de la música, el guitarrista recordó al maestro del bandoneón, fallecido este martes en Estados Unidos a causa del coronavirus. Escuchá la entrevista de Al Pan Pan.

Este martes falleció el maestro Raúl Jaurena, a sus 79 años, a causa del coronavirus. Fue en Nueva York, donde residía desde hace varios años.

Para el ambiente musical y para el público tanguero de varias generaciones, la sola mención de su nombre inmediatamente refiere a una figura fundamental de la música nacional.

Jaurena fue un destacadísimo bandoneonista y compositor, un cultor del bandoneón, un entusiasta y generoso docente de ese instrumento, y gracias a todo ello se convirtió en embajador de la cultura uruguaya.

Jaurena supo acompañar a destacadísimas voces del tango como Hugo del Carril, Libertad Lamarque, Charlo, Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche, entre otros.

En los años 80 viajó a los Estados Unidos y se radicó en Nueva York. Allí formó el grupo "New York Buenos Aires Connection", luego el "New York Tango Trio". Más tarde el "Raúl Jaurena Trío" y también el "Tango Five" con Marga Mitchell.

En 2003, Jaurena formó parte del grupo creador de la Fundación Cinearte y en 2007 comenzó su desempeño como director del proyecto "Escuela de Tango Destaoriya", creada con la finalidad de generar un ámbito para apoyar y desarrollar la formación de músicos jóvenes en la interpretación del tango.

Jaurena, según comunicó en las últimas horas el Sodre, se aprestaba, en 2021, a contribuir una vez más con su país como director artístico y docente del proyecto Bandoneón: el sonido del tango, con el que el Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco viene de premiar a la Fundación Cienarte.

En Al Pan Pan lo recordamos con su música y con la palabra de su amigo y colega Julio Cobelli.

Foto: MEC