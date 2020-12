“Hoy es imperativo reaccionar para retomar el control y aplanar la curva”

“Más del 99% de la población uruguaya es susceptible”, dijo Radi y Paganini señaló que, si no se revierte la tendencia, a fin de año podría hacer 1.200 casos diarios. Aquí la conferencia completa.

El Grupo Asesor Científico Honorario brindó este miércoles una nueva conferencia de prensa en relación a la situación epidemiológica actual que vive el país y los tres coordinadores del grupo fueron enfáticos en la necesidad de disminuir los contactos personales para minimizar el riesgo de contagio.

“Hoy es imperativo reaccionar para retomar el control y aplanar la curva”, dijo Rafael Radi, y aseguró que "aún no se ha perdido el control en forma definitiva de la epidemia".

"Hemos ganado tiempo y nos pudimos preparar. En Uruguay se salvaron muchas vidas y se evitaron contagios, ahora nos queda una etapa de muchos meses en la que no podemos comprometer lo logrado. Retomar el control depende de toda la sociedad: población, medidas y testeo-rastreo-aislamiento", enfatizó.

Por su parte, Fernando Paganini señaló que si se mantienen los números actuales, a fin de año se podrían alcanzar los 1.200 casos diarios y 120 camas de CTI ocupadas. "No es una predicción (...), pero muestra los riesgos si no se cambia. No se frena sin un cambio importante de tendencia", acotó.

Radi agregó que en estas proyecciones no están previstas las celebraciones por las fiestas tradicionales y el ingreso de uruguayos del exterior para estos días.

A su turno, Henry Cohen se refirió especialmente a la necesidad de mantenerse en "burbujas" y explicó que lo recomendado es que estas sean de entre 6 y 10 personas y que se mantengan en el tiempo, “no una hoy y otra mañana”.

"Debemos ser parte de la solución y no del problema, tenemos que reconocer todo lo que hicimos bien. Somos los mismos que pusimos a Uruguay como ejemplo a nivel mundial", dijo Cohen.

Radi resumió cuáles son las estrategias generales para la próximas semanas: disminuir la movilidad, disminuir los contactos, achicar las burbujas y que sea solo una, además de evitar actividades en lugares cerrados, aprovechar el aire libre en forma responsable, evitando aglomeración y respetar los protocolos.

Asimismo, recalcó que el GACH es únicamente asesor y que el nivel de intensidad que se requiera desde el punto de vista de acciones públicas "dependerá de decisiones políticas".

Con respecto a las vacunas, Cohen destacó que hay actualmente 11 en etapas avanzadas y que algunos países ya empezaron a vacunar, y que se debe iniciar una campaña masiva e internacional de vacunación para enfrentar la enfermedad.

De todos modos, recalcó: “Por más que estemos cerca de la curación tenemos que seguir cuidándonos activamente”.

Radi dijo que esperan que la llegada de la vacuna a Uruguay se pueda dar en el primer trimestre del 2021. "No tenemos inmunidad de rebaño, estamos lejísimo de eso y es imposible sin vacunación", recalcó

“La única estrategia es evitar la exposición al virus”, enfatizó el científico y recordó que "en el mientras tanto, las medidas no farmacológicas seguirán siendo cruciales".

Radi señaló que se está haciendo un trabajo fuerte junto al gobierno para que una vacuna de calidad llegue a Uruguay en el menor tiempo posible.