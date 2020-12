Gabriela Bazzano: "Yo pedí que se reabra la investigación para despejar cualquier duda"

Tras la polémica surgida en relación al programa "Familias Articuladas", la jerarca espera que reabriendo la causa se aclare todo lo ocurrido y "se sepa quién está mintiendo y por qué".

La directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría Nacional de Cuidados, Gabriela Bazzano, dijo que fue ella quien solicitó a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social que pidieran la reapertura de la investigación judicial sobre la organización “Seamos”, que dirigía.

Esto deriva de la polémica surgida tras la publicación de un artículo en La Diaria que señala que, entre los años 2012 y 2017, la ONG implementó un programa llamado “Familias articuladas”, que entregaba hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias, pero sin control del INAU.

El programa de "Familias articuladas", sin embargo, no era un secreto sino que por el contrario ya había tenido varias notas de prensa y recibió respaldos institucionales varios. Además, las denuncias presentadas en su momento por el INAU y el Hospital Pereira Rossell, habían sido archivadas por la Justicia.

Este miércoles, en Las Cosas en su Sitio, Bazzano aseguró que la investigación de La Diaria tomó de un expediente de 700 páginas, “lo que les dio buena venta y falta a la verdad”.

La jerarca explicó que tiene una certificación del INAU donde señalan que no hay ninguna objeción al trámite de articulación que realizó Seamos. Aclara también que, por tratarse de la tenencia de un menor que no se encontraba institucionalizado, el INAU no tenía ningún tipo de representación sobre niño.

Por otra parte, Bazzano aseguró que el exministro de Desarrollo Social Daniel Olesker se interesó y coordinó una reunión para dejar una propuesta de convenio con Seamos. Sin embargo, dijo, a los dos meses la denunciaron.

Foto: Presidencia