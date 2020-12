Director del ICAU: Hoy se empieza a conocer a Uruguay por el cine y no solo por el fútbol

El sector audiovisual ha tenido un importante crecimiento en el último año, pese a la pandemia, y grandes empresas del sector han elegido Uruguay para sus rodajes

El director del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo (ICAU), Roberto Blatt, resaltó que Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde se sigue rodando y ha activado sectores de la cultura que estaban parados debido a la pandemia.

Blatt dijo en Informativo Sarandí que empresas como Netflix, Amazon o Disney han elegido Uruguay para llevar adelante el rodaje de diferentes producciones, ante los exigentes protocolos que han evitado la aparición de brotes en la industria.

En plena pandemia no solo no hubo recortes, sino que se ha invertido a través de incentivos para no perder fuentes de trabajo, señaló Blatt.

Foto: Kushagra Kevat on Unsplash.

Con este video se promociona Uruguay como país de destino para producciones extranjeras.