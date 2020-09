César Vega: Cambio en UAM generó pérdida de tiempo; tenemos que hablar de lo que preocupa a la población

Además, propuso que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana sea habilitada también para la compra minorista y que la gente pueda concurrir allí a adquirir productos.

El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, está a punto de comenzar con un curso de huerta orgánica solo para adolescentes. “Lo que va a aprender no está escrito”, anunció.

Este miércoles visitó Al Pan Pan para contar los detalles de esta iniciativa y nos contó además cómo se está acostumbrando a la vida de legislador.

Consultado sobre la polémica relacionada a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM): "si fue una jugada política o inocente, no lo sé, pero generó toda una discusión que es una pérdida de tiempo cuando tenemos que hablar de asuntos que preocupan a la población".

Vega afirmó que sacaría los artículos de la Ley de Presupuesto que proponen el cambio de gobernanza para tratarlos aparte, como se hizo con los vinculados a las Áreas Protegidas en la Ley de Urgente Consideración. "Si entré en este juego no es para perder mi tiempo, que considero muy valioso", enfatizó.

"Para tener áreas protegidas como tenemos actualmente, que son verdaderos desastres, me inclino a no tenerlas", dijo Vega y aclaró que él es ecologista y no ambientalista. "Es una etapa superior del ambientalismo", afirmó.

En su cuenta de Facebook Vega anunciará cuándo comenzará el curso.