Tras retiro de mural sobre coronavirus, José Gallino recibió varias ofertas para volver a colocarlo

El artista urbano pintó a su madre con tapaboca, junto a la frase #quedateencasa, y varios vecinos se quejaron. Pero ya tiene varios lugares en los que volver a exponer el mural.

El artista callejero contó que desde los primeros días de la pandemia decidió comenzar a pintar en lonas para poder colocarlas luego en distintos lugares de la ciudad. El objetivo era no dejar de pintar y salvar la imposibilidad de salir a las calles en tiempos de aislamiento social.

"Esto se transformó en mi forma de vida, es lo que me hace sentir bien. Si no pinto me siento mal", contó.

Así fue que surgió el mural de su madre con tapaboca, acompañada de la frase "Si podés #quedateencasa". Con permiso de vecinos y apoyo de algunas empresas de la zona, la lona se colgó en una pared de la calle Cuareim y La Paz. Estuvo allí varias semanas, hasta que algunas personas se quejaron y Gallino debió bajarla.

Le digo chau y muchas gracias a la única intervención artística sobre el #CoronavirusEnUruguay 🙏🖐️ pic.twitter.com/ewISorOPFR — José Gallino (@gallinoart) July 20, 2020

Sin embargo, pese al mal trago de tener que retirar este trabajo, contó Gallino en Al Pan Pan que ya recibió varias ofertas, de distintos lugares, para volver a colocar la lona con la imagen de su madre.

Escuchá la entrevista de Al Pan Pan, en la que el artista habló sobre su obra y cómo el arte se volvió su modo de vida.