Facundo Ponce De León: “El miedo no nos puede paralizar”

Entrevistado en Hora de Cierre afirmó que no se trata de buscar respuestas filosóficas certeras, sino de atender las necesidades humanas.

El filósofo, profesor y periodista Facundo Ponce De León dijo en Hora de Cierre que hoy no es momento de caer en la tentación de reflexionar sobre el mundo después del coronavirus, sino que es útil enfocarse en el presente.

“El miedo no nos puede paralizar. Y tenemos que acompañarnos, porque no hay muchas respuestas para dar”, afirmó, señalando que hoy no se trata de buscar respuestas filosóficas certeras, sino de atender las necesidades humanas vinculadas al temor por la salud, el encierro y el aislamiento social.

También habló con Juan Miguel Carzolio y Jaime Clara sobre las contradicciones que expone esta pandemia y dijo que izquierda y derecha son categorías que quiere intentar trascender generacionalmente, porque hoy no ayudan a hacer política.