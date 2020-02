Diego Naser : “Hacer las cosas bien tiene un precio: la cabeza de uno mismo”

Enfrentado con el sindicato y con las autoridades, el director saliente de la Ossodre contó su verdad en Al Pan Pan. Y no se guardó nada.

Se conoció por el semanario Búsqueda la noticia de que Diego Naser fue cesado como director de la Orquesta Sinfónica del Sodre.

El músico ya había adelantado a Al Pan Pan que la situación era compleja, que su futuro no era seguro en la institución y este jueves, una vez anunciada la decisión de las autoridades, nos visitó para contarnos lo ocurrido.

“Ya lo veía venir y me asombra que no haya pasado antes. Yo nunca estuve de acuerdo con las autoridades del Sodre (…). Siempre aposté en la gestión al público, no aposté a estar bien con el gremio, ni con el Consejo ni con la ministra”, dijo Naser.

Consultado sobre por qué considera que se dio su cese, apuntó: “Me porté muy mal. Agarré una orquesta con déficit de 6 millones haciendo 50 presentaciones y en 2019 tuvimos 4 millones de déficit, pero haciendo 97 presentaciones”.

“O cuando los músicos se quejan de que trabajaron mucho, yo digo que el promedio de la orquesta trabajó 135 días en el año, con tres horas promedio”, agregó.

El director contó en la entrevista cuáles fueron las complejas circunstancias que debió enfrentar en sus dos años al frente del cuerpo de la Ossodre y resumió: “Mi compromiso es con el país, con la gente que paga impuestos (…). Hacer las cosas bien en un lugar donde las cosas se hacen mal tiene un precio: la cabeza de uno mismo”.

“Persona non grata”

En los últimos días, la Asociación de Funcionarios del Sodre declaró a Naser como persona non grata. Esta es la resolución.