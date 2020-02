Cannabis medicinal: “Legalizamos para crear un mercado clandestino”

La doctora Raquel Peyraube, especialista en endocannabinología, expresó duras críticas a la norma aprobada y aseguró que hubo "irresponsabilidad política".

El Senado sancionó en diciembre, por unanimidad, el proyecto de ley de regulación del cannabis medicinal y terapéutico.

Consultada sobre esta norma, Peyraube dijo en Al Pan Pan que fue votada “por presión política”, que “tiene fallas técnicas muy serias y no tuvieron en cuenta la opinión de los expertos”.

Además, destacó que los productos que están a la venta en el mercado clandestino no son de cannabis medicinal, porque no cumplen con estándares farmacéuticos mínimos. “Me dicen que es una planta, que es natural, que no quieren química… pero esto es química. A toda esa argumentación romántica yo le llamó ‘chamanismo cannábico new age’. Resulta que ahora hacemos ‘oomm’ y todos somos sanadores”, ironizó.

“Muchos cultivadores que hacen aceite me dicen que tienen 700 pacientes y yo les digo no, tenés 700 personas en ejercicio ilegal de la medicina. Eso lo dicen públicamente, incluso en la tele, y nadie los controló”, sostuvo.

Para Peyraube “esta ley viene a llenar la omisión severísima de implementación que tuvo el Ministerio de Salud Pública y el Ejecutivo nacional”. “Toda mi militancia no era para que la burocracia y la falta de voluntad política hicieran cualquier cosa de esto”, agregó.

La profesional aseguró que por las omisiones de las autoridades se creó un mercado clandestino de cannabis medicinal que Uruguay no tenía antes de la ley. “O sea: legalizamos para crear un mercado clandestino”, enfatizó.

“Mientras estamos dificultando el registro de productos a la industria que quiere hacer las cosas bien, el mercado clandestino te pasa por la puerta literalmente, porque frente al MSP, en los techitos (verdes) se vende”, resaltó.

