Artagaveytia: “En pocos años Paraguay llegará a 20 millones de vacunos”

El director de Everdem, firma que comercializa y administra campos y ganados en el país, aseguró que esa sigue siendo una tierra de oportunidades.

Paraguay está recuperando la senda de crecimiento de su stock ganadero, “y en pocos años llegará a 20 millones de cabezas vacunas, porque tiene todas las condiciones para hacerlo fácilmente”, aseguró en entrevista con Agronegocios Sarandí el director de Everdem, Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia.

Everdem es una empresa que se dedica a la comercialización de ganados y campos en Paraguay, además de ofrecer servicios de gestión y administración de establecimientos, siendo una de las principales impulsoras de las inversiones de empresarios uruguayos en campos del Chaco, desde hace casi 20 años.

Artagaveytia sostuvo que sigue habiendo grandes oportunidades de negocios en ganadería, frigoríficos, forestación y otros rubros en Paraguay.

Si bien reconoció que la situación cambió y ya no se pueden comprar campos a U$S 10 o U$S 12 como hace 20 años, ahora Paraguay es un país más desarrollado y hay que pensar las inversiones como proyectos productivos y no como una mera operación inmobiliaria.

“Hoy el que va a Paraguay es para producir, y saca las rentabilidades, trabajando con números finos. Pero en el mundo actual hay menos plata girando, menos inversiones, y eso también pasa en Paraguay”, analizó.

Crecimiento

El director de Everdem destacó que Paraguay tuvo un crecimiento muy importante de su rodeo bovino, llegando a 14 millones de cabezas, y si bien ese crecimiento se frenó, cuando se observa una gráfica de los últimos años se observa una tendencia de crecimiento.

Recordó que la zona del Chaco, donde fueron la mayor parte de las inversiones de uruguayos en aquel país, antes tenía 2 o 3 millones de cabezas y ahora hay casi 7 millones; representaba 30% del stock bovino nacional y ahora está en casi 50%.

También señaló que hace 10 años el Chaco tenía una carga animal de 0,40 unidades ganaderas por hectárea, en 8 millones de hectáreas productivas, y que actualmente se produce en 11 millones de hectáreas, y la carga está en casi 0,55 unidades ganaderas por hectárea.

El crecimiento de otros rubros como la agricultura de secano, el arroz y la forestación en la zona oriental de Paraguay permitió el crecimiento de la ganadería en el Chaco.

El arroz en Paraguay se plantaba en 30.000 hectáreas y actualmente abarca 120.000 hectáreas, con un potencial de 1,2 millones de hectáreas, fundamentalmente en la región oriental.

Pero en la región chaqueña también crece vertiginosamente la agricultura. El año pasado se habían plantado 30.000 hectáreas y ahora está en casi 60.000, destacó Artagaveytia.

Y también la forestación, que pasó de 30.000 hectáreas a 170.000 hectáreas, con un potencial de 5 millones. “Queda mucho por crecer en todos los rubros”, enfatizó el empresario.

También participó de la entrevista el ingeniero agrónomo Alejandro Brancato, responsable del departamento de gestión y producción de Everdem, quien destacó que los clientes que están hace más años en Paraguay “se arrepienten de no haber ido más rápido” con la producción ganadera.

Los invitamos a escuchar la entrevista: