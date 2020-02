Blancos van por reelección en Florida: FA y colorados buscan explotar división interna de los nacionalistas

Agrupación de Enciso lograron bloquear candidatura del alcalde de Sarandí Grande

El intendente de Florida, Guillermo López, reconoció que la votación en la Convención generó malestar entre dirigentes de su propio partido, pero se mostró confiado en ganar la elección de mayo y retener el gobierno de Florida. “Hay algunas consecuencias negativas, que habrá que disimular, y potenciar cuestiones positivas”, dijo el principal candidato blanco en ese departamenteo, entrevistado por Los Fernández en “El Cuarto Secreto” de Radio Sarandí.

El ex intendente Carlos Enciso, que lidera la “Agrupación Manuel Oribe” lista 62 de “Dale” mantiene un severo enfrentamiento con el alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, por lo que en la convención no lo habilitaron para que fuera candidato a la intendencia. Mientras que el Partido Nacional ha procurado en varios departamentos llevar la mayor cantidad de candidatos posibles, para tener diversas puertas de entrada, en Florida Enciso priorizó despejar el camino y bloquear al “Tanito” Stopingi, quien había surgido en sus propias filas.

Guillermo López (impuslado por Enciso) y Fernando Pérez D’Auria fueron votados por 21 convencionales cada uno, mientras que Stopingi logró 19 votos. Para que vayan tres candidatos, debe haber empate en el segundo lugar, no en el primero.

Al pactar un empate en el primer lugar, aunque Stopingi tuvo respaldo para cumplir el requisito de postularse, quedó sólo en tercer lugar, y por lo tanto afuera.

En tanto, el candidato frenteamplista y ex diputado, Alvaro Vega, dijo que la izquierda debe aprovechar esa división entre blancos pero no para hacer referencia a esos problemas y acciones vengativas, sino para hacer una campña de propuesta. “Cuando el enemigo se divide, no hay que distraerlo (en eso); ni mencionarlo”, dijo el candidato por Renovacion Colectiva (Frente Amplio).

Por su parte, uno de los candidatos batllistas, Pablo Lanz por Ciudadanos (Partido Colorado), dijo en El Cuarto Secreto que la gestión de Carlos Enciso mostró problemas en el segundo período y que Florida precisa un cambio político. Dijo que el Partido Colorado tiene la misma chance que el Frente Amplio de disputarle a los blancos el gobierno de este departamento.