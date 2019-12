Mercosur y comercio: La hora de la acción

Los desafíos de la integración para el nuevo gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Argentina y su nueva mirada sobre el bloque. ¿Qué piensa Bolsonario del Mercosur? Acuedo UE-Mercosur: ¿desafío o un fracaso por anticipado?

Jaime Clara recibió en Sábado Sarandí al mag. Nicolás Albertoni, profesor de alta dedicación de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Master of School of Foreign Service (Latin American Studies and International Business Diplomacy), Georgetown University, Master in Politics and International Relations, University of Southern California, y licenciado en Negocios Internacionales e Integración.