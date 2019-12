Jean Bedel Bokassa, emperador del África Central: dictador y… ¿caníbal?

Los dictadores africanos suelen tener un perfil clásico que las películas nos han ayudado a delinear…

De raza negra, riguroso uniforme verde oliva con charreteras y abundantes condecoraciones, lentes oscuros y una gorra de un tamaño que impresionaba.

El personaje real que hoy nos convoca seguramente aportó y bastante, para darle forma a ese estereotipo, pues esa descripción le calza a la perfección.

Esta es la historia de uno de los dictadores africanos más despiadados del que se tenga memoria. Y no contento con tener todo el poder en su pequeño país, se autoproclamó emperador.

Hablamos del emperador del África Central, Su Majestad Bokassa I.

Bokassa fue un tirano implacable, y no solamente era un dictador, sino que fue más allá. Porque uno de los elementos que lo deposita en la memoria histórica más infame, es su gusto por ciertos bocados…

Así que, si usted se impresiona fácilmente, no escuche ese detalle.

