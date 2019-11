Que el FA pierda por un punto o por 10 “no tiene ninguna importancia”, dijo Sanguinetti

El ex presidente y senador electo por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, sostuvo que el hecho de que el Frente Amplio pierda por un punto o por 10 no tiene ninguna importancia en una segunda vuelta, y que eso no afectará al próximo gobierno.

Entrevistado en Informativo Sarandí afirmó que el equilibrio parlamentario de fuerzas se define en una primera vuelta. ” Lo otro es una anécdota que dentro de una semana ya no va a existir”, agregó.

El exmandatario reconoció que la coalición es difícil, por lo que representará un desafío para todos, incluido Guido Manini Ríos, que tendrá que responder con responsabilidad a la masa muy importante que lo votó.

Con respecto al video protagonizado por Manini Ríos, dijo que fue una apelación corporativa con la que no está de acuerdo, pero ya quedó en el olvido. En cuanto a las declaraciones del presidente del Centro Militar, Carlos Silva, Sanguinetti opinó que no hay que magnificarlo, porque no es necesariamente lo que está pensando el Ejército.